Депутаты начали новый сезон с рассмотрения важных законопроектов

После летних каникул депутаты Мурманской областной Думы снова в сборе. Первое заседание осенней сессии провели с большой повесткой важных для рассмотрения вопросов.

В первом чтении были рассмотрены законопроекты о предоставлении льгот участникам СВО. В частности, дети пограничников Мурманской области смогут получать двухразовое бесплатное питание в школах. Второй законопроект предусматривает полную компенсацию пребывания детей пограничников в дошкольных учреждениях. Эта сумма до 5300 рублей в месяц. Таким образом, теперь все категории семей участников спецоперации будут охвачены действующими видами льгот.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Что касается третьего законопроекта, он касается детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Для них предоставляется право получения свидетельства на приобретение жилья. Возраст этих лиц с 18 до 22 лет. Жильё может быть приобретено на территории Мурманской области».

Ряд законопроектов парламентариев касался передачи имущества из областной собственности в муниципальную. Это касалось и двух новых жилых домов в Умбе и на улице Бондарной в Мурманске.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Люди станут полностью владельцами этого жилья. Это те, кто переселился из ветхого аварийного жилья. Эти дома давно сданы. Вчера мы на комитете рассматривали этот вопрос, чтобы установить ответственность на муниципалитеты за эти дома, чтобы они могли выдать ордера, завершить весь цикл. Сегодня мы эти два постановления рассмотрим».

Депутаты подготовили изменения в региональный закон о праздничных днях и памятных датах. Предложено добавить 4 даты. Первая - ввод в строй первой заполярной гидроэлектростанции ГЭС-2. Вторая дата касается присвоения ЗАТО Видяево звания «Населённый пункт воинской доблести». Также ЗАТО Высокий планируется присвоить звание «Населённый пункт лётной доблести».

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; «Мы предусматриваем ещё одну памятную дату – день вручения ордена Отечественной войны 1-й степени городу Кандалакша. Это город-труженик, город-воин. В своё время там было налажено производство военной продукции, минометов в годы войны. Более 12,5 тысячи жителей Кандалакши участвовали на работах по сооружению оборонительных рубежей».

Звание «Населённый пункт воинской доблести» предлагают присвоить и посёлку Спутник. С таким предложением обратились депутаты Печенгского округа.