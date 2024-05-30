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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.24 19:30

Депутаты накануне Дня защиты детей поздравили с праздником малышей, которые находятся на излечении в больнице

Больница - это всегда стресс и страх перед процедурами, а особенно впечатлительные пациенты – это, конечно же, дети. Чтобы им было легче переносить порой не самое приятное лечение к ним нередко приходят посетители и не просто так, а с подарками.

Елена Сердюк, Депутат городского Совета депутатов Мурманска 6 созыва: «Акция приурочена к празднику Дню защиты детей, который мы все будем праздновать 1 июня. А детки, которые находятся в больницах на лечении, нуждаются в дополнительной поддержке, поэтому именно сюда мы сегодня привезли подарки, чтобы поддержать детей, чтобы им было не так грустно лечиться, а было, чем заняться».

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Наши добровольцы - они здесь частые гости, фактически каждый месяц. Мы надеемся, что наша работа немножко скрасит время вынужденного пребывания здесь юных пациентов, сделает его немножко проще, легче. Надеемся, очень надеемся, что это посодействует их выздоровлению».

С красками, пазлами и настольными играми детям скучно точно не будет, ведь это отличная возможность подружиться с соседями по палате и найти себе занятие для того, чтобы время шло быстрее.

Мурманские парламентарии принесли шесть коробок, доверху набитых подарками, которые отправятся малышам, страдающим от различных онкозаболеваний.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что детям с такими заболеваниями в больнице бывает грустно, а нам хочется, чтобы они отвлеклись и тем самым, этими подарками, они хоть немного отвлекаясь от своей болезни. Наверное, это сегодня главное, чтобы дети чувствовали заботу и, чтобы они радовались».

Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Подарки всем приятны и всегда. А уж, если праздник дети вынуждены проводить в стенах больницы, то этот день для них станет вполне реальным, я думаю, что подарки принесут только радость».

Помимо подарков, волонтёры и активисты нередко утраивают в больнице мастер-классы, концерты, показывают театрализованные представления. 

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