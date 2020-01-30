Депутаты наносят удар по снюсам

Мурманская областная Дума провела первое в этом году заседание. На повестке - более десятка вопросов. В том числе депутаты обсудили примерную программу законопроектной деятельности на ближайший год и подняли вопрос запрета продажи снюсов для несовершеннолетних.

Депутаты Мурманской областной Думы собрались на первое заседание в этом году. Сначала - организационные вопросы. Народные избранники обсудили примерную программу законопроектной деятельности областной думы на 2020 год. Предварительно, в этом году предстоит рассмотреть более 90 вопросов. И это только те, которые уже поступили в областную Думу, в том числе, за подписью губернатора Мурманской области.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В основном законопроекты, конечно, будут касаться вопросов социальной политики, бюджетной политики, потому что самые главные у нас вопросы направлены на улучшение благосостояния жителей нашего региона».

На первом заседании Думы депутаты рассмотрели законопроект, согласно которому в Мурманской области запретят продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним. Ограничение коснётся никотиносодержащей жвачки, насвая и снюсов. Эту инициативу депутаты поддерживают единогласно.

Александр Макаревич, депутат Мурманской областной Думы: «Кто ж не будет это поддерживать? Безусловно, поддерживаем! Потому что нужно наводить здесь порядок и всё делать для того, чтобы оградить наших детей, наших молодых граждан, от этого беспредела. Это беспредел чистейшей воды. И удар по здоровью».

Законопроект приняли в первом чтении и окончательной редакции. Теперь за продажу любого никотиносодержащего товара гражданам, не достигшим 18 лет, нарушители понесут административное наказание. Также принятый законопроект предполагает увеличение штрафов для юридических лиц. Они составят от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.