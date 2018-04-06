Депутаты нашли в Мурманске опасную детскую площадку

Депутаты горсовета проверили состояние придомовых территорий в центре Мурманска. Жители домов №№ 61, 63 и 65 по проспекту Ленина и дома № 13 на улице Егорова жаловались на снежные завалы и наледь. А детская площадка и вовсе вызывает у жителей областного центра опасения.

Депутаты вместе с сотрудниками районной администрации проверили сразу несколько дворов в Октябрьском округе Мурманска. Тротуары здесь убирают вручную, но из-за обильных снегопадов их состояние всё равно далеко от идеального. На кровле, козырьках подъездов и проводах, что идут прямо по фасаду одного из домов, образовалась наледь. Работу жилищников народные избранники оценили на «тройку». Много нареканий вызвала детская площадка.

- В этом дворе у нас работает одна управляющая компания. Она обслуживает три дома. Двор почищен неидеально, считает Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского АО г.Мурманска. - Наледь на кровле, не почищена территория от снега. По этой детской площадке мы будет проводить отдельную проверку, потому что конструкция её не соответствует требованиям безопасности. Она может представлять опасность для детей.

Работе управляющих компаний городские власти уделяют особое внимание. Специалисты проводят плановые и внеплановые рейды. Недочёты заставляют исправлять, злостных нарушителей наказывают рублем. Причём штрафуют в этом случае руководителей компаний.

Состояние четырёх придомовых территорий разное. И мнения жителей тоже разделились. Кого-то работа управляшки устраивает, а кто-то за помощью вынужден идти к депутатам.

По словам представителя управляющей компании, работать им приходится себе в убыток. При этом, уверяет сотрудник, расчистка территорий ведётся, снег вывозится. Чтобы усилить работу, компания предлагает повысить тарифы. Но решить это можно только на общем собрании жильцов.

Сотрудник управляющей компании сообщил, что на реконструкцию детской площадки была подана заявка в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».