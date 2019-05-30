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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.19 19:30

Депутаты не дали добро коллеге покинуть горсовет

На 58-ом  заседании городского Совета народные избранники внесли изменения в несколько нормативных документов, которые касаются порядка определения арендной платы, благоустройства Мурманска и правил землепользования. Такую работу депутаты называют традиционной.

«Совет депутатов принимает нормативно-правовые акты для чего? – задаёт вопрос и сразу же на него отвечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Для того, чтобы функционировал нормально город. А вопросы собственности, имущества, финансов - это то, без чего город не может работать, значит, мы должны совершенно определенным образом сформировать нормативно-правовую базу».

Народные избранники рассмотрели кадровый вопрос. Ирина Горенюк, которая вошла в состав городского Совета по партийным спискам, заявила о досрочном прекращении полномочий.

«Сегодня будем этот вопрос рассматривать, потому что это право депутата,- отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Но, с другой стороны, тоже очень сложно ответить, как будет принято решение, потому что всё-таки представителя избрали, она представляет фракцию ЛДПР, поэтому вопрос не так прост, как вначале кажется».

Большинство проголосовало против. Возможно, такое решение было принято потому что сама Ирина Рафаэловна не явилась на заседание и не рассказала, почему хочет выйти из состава городского Совета депутатов.

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