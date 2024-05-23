Депутаты областной Думы и представительных органов муниципальных образований посетили ЗАТО Александровск

Цель поездки – ознакомиться с организацией работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в городе Полярный.

Инициатива такого выезда появилась в ходе недавнего заседания Координационного совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. На нём участники делились опытом успешной реализации государственной политики в области патриотического воспитания. О мерах поддержки этого направления тогда подробно рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск Александр Хвостенко.

Около десяти маскировочных сетей за учебный год сделали девчонки в красных беретах. А вот количество нашлемников, изготовленных из лоскутов маскировочного материала, юные представительницы движения «ЮНАРМИЯ» уже сбились считать.

Как и Соню Кондратьеву, многих северянок оказание такой помощи участникам спецоперации связывает личная история.

София Кондратьева, юнармеец, г. Полярный: «У меня папа ездил на СВО, где ему очень сильно помогли такие сети. Мы ему их отправляли».

Ребята готовят и письма солдатам, которые будут переданы вместе с гуманитарным грузом в самое ближайшее время. Впрочем, волонтёрскими задачами работа юнармейцев не ограничивается. Идёт подготовка к строевым выступлениям. Например, отряды были задействованы наравне с военнослужащими гарнизона в парадных праздничных шествиях, приуроченных ко Дню Победы.

Регулярно участвуют юнармейцы и в спортивных военно-патриотических играх «Зарница». Когда очно принимать участие в мероприятиях движения невозможно, использует современные технические средства.

Евгения Друзьяк, начальник штаба местного отделения движения «ЮНАРМИЯ» по ЗАТО Александровск: «Поскольку мы закрытый гарнизон, и проехать сюда проблематично, то мы налаживаем взаимодействие с ребятами из других регионов, организуем телемосты: ребята могут друг друга видеть по средством конференцсвязи, обменяться опытом».

Ребята в деталях рассказывают гостям из городов и поселений Мурманской области о своей юнармейской жизни – о работе на тренажёрах, осваивании военных дисциплин.

Такой неподдельный интерес представителей муниципальных образований к городу воинской славы вызвал доклад председателя местного Совета депутатов о работе в сфере патриотизма и воспитания. На заседании Координационного совета многие пункты из документа главы могли бы и хотели перенять, но прежде, ознакомиться лично с деятельностью, например, «Дома «Юнармии».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я считаю, что организация работы «ЮНАРМИИ» в Полярном – это один из лучших образцов в Мурманской области».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В нашем ЗАТО, во-первых, находится два больших подразделения Вооруженных Сил – Кольская флотилия и База подводных сил. Поэтому не может быть по-другому, чтобы военно-патриотическое воспитание находилось на самом высоком уровне».

Поддержку юным александровцам в знакомстве со службой оказывают действующие специалисты различных военных направлений. Например, для делегации глав организовали встречу с военнослужащими, одна из которых состоялась в музее Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Самое главное, люди, которые служат на этих кораблях: очень умные, очень собранные, энергичные, при этом очень дружелюбные и гостеприимные».

Ольга Островецкая, председатель Совета депутатов города Мончегорска: «В ЗАТО военно-патриотическое воспитание на очень высоком уровне. Здесь это сильно развито, во-первых, это потомственные военные, как правило, очень сильно это развито, есть чему поучиться остальным».

Об истории города, неразрывной его связи с флотом и страной в период Великой Отечественной войны рассказали и сотрудники ещё одного музея – историко-краеведческого. Здесь группы школьников регулярно изучаю основные события в развитии и становлении колыбели Северного флота, знакомятся с именами учёных, картографов, военных моряков. Именами некоторых из них названы и улицы Полярного.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского района: «Мы видим как живут военные, видим их патриотизм, патриотизм их детей. Это вселяет в нас всех уверенность в нашей победе, в правоте наших действий. Нам есть чему поучиться у Полярного и ЗАТО Александровск, нам есть, что рассказать, что хорошего есть в наших муниципалитетах».

Такой ознакомительно-практический визит для глав муниципалитетов стал первым в работе Координационного совета, но руководители выразили надежду, что событие станет традиционным и откроет возможность для знакомства и обмена опытом в различных сферах деятельности муниципальных образований Мурманской области.