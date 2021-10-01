Депутаты областной Думы нацелены на плодотворную работу вместе с исполнительной властью

Губернатор Андрей Чибис сегодня посетил областную Думу. Там он провёл встречи с действующими в парламенте фракциями партий.

Состав депутатского корпуса седьмого созыва областной Думы обновлён более, чем на половину. Из 32 человек только 13 были переизбраны вновь, остальные члены парламента - это новые лица. Скоро они покажут себя в работе, а пока познакомиться с представителями фракций в законодательный орган приехал губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Произошло такое обновление нашего законодательного органа. При этом подавляющее число людей являются грамотными, опытными, конструктивными. Я уверен, что мы будем очень плотно взаимодействовать, ища решение по самым важным и сложным вопросам, независимо от того, оппозиционная партия или не оппозиционная».

Губернатор сообщил, что фракция рекомендовала Думе кандидатуры председателя и его заместителей, а также выдвинула кандидатуру сенатора в Совет Федерации. Голосование по предложенным кандидатурам состоится 7 октября на первом заседании областной Думы VII созыва.

Сергей Дубовой, депутат Мурманской областной Думы: «В целом, я думаю, что каждая фракция понимает, и мы проговаривали с губернатором, что задача у нас одна. Уникальные возможности региона использовать на благо развития нашей Мурманской области, развития экономики. Будет развиваться экономика, будет улучшаться и благополучие жителей нашего Кольского края».

Депутаты нацелены на плодотворную работу вместе с исполнительной властью. Впереди у них целых пять лет в Думе для того, чтобы изменить жизнь северян.