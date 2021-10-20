Депутаты областной Думы одобрили отмену обязательного прохождения техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов

Проект федерального закона, вносящий эту норму, был 20 октября в центре внимания участников заседания профильного комитета в облдуме.

В случае принятия законопроекта, автомобилисты смогут уйти от этой формальной процедуры. Ведь число аварий по причине неисправности личного автотранспорта составляет около 1 процента от общего числа.

По итогам опроса, проведенного одним из интернет-ресурсов, 76 процентов жителей Мурманской области поддерживают законопроект об отмене.

В проекте федерального закона определена обязательность прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам и с года изготовления которых прошло более 4 лет, в случаях их постановки на учёт, регистрации при смене владельца или изменении конструкции транспортного средства.

Профильный комитет облдумы поддержал законопроект.