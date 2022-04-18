Депутаты областной Думы погрузились в вопросы подготовки и проведения летнего оздоровительного отдыха юных северян

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по образованию и науке участники обсудили вопросы летнего оздоровительного отдыха юных северян.

Алексей Гиляров, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы: «Мы должны чётко понимать, сколько детей поедут отдыхать, сколько останется в муниципалитетах. Очень приятно, что на это выделено 448 миллионов рублей, плюс ещё дополнительно по новой программе, которая в этом году финансируется правительством Российской Федерации «Дети Арктики». На это средств выделено 140 миллионов рублей. Чем это хорошо? Те, что сейчас будут проходить конкурсы, а наши дети могут отдохнуть в Краснодарском крае».

С этого года Мурманская область участвует в реализации мероприятий федеральной программы «Дети Арктики». На эти цели из федерального бюджета ежегодно будет выделяться порядка 140 миллионов рублей. Отдыхать в лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, а также Азовском, Каспийском и Японском морях, Республике Адыгея и курортах Кавказских Минеральных вод смогут школьники с 5-го по 8-й классы. Бесплатные путевки получат порядка 2,5 тысячи юных северян. Программа рассчитана до конца 2024 года.

Это не отменят ежегодной региональной оздоровительной кампании. Бесплатно в Заполярье отдохнут дети от 6 до 18 лет. А вот ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут уехать на каникулы за пределы области. Для остальных – родительская плата за путевки в оздоровительных учреждениях других субъектов составит 25%.

Свыше десяти тысяч юных северян смогут провести летние каникулы в лагерях дневного пребывания на территории Мурманской области. Для них будет организована интересная и содержательная программа. Также более четырёх тысяч школьников смогут найти временную работу.