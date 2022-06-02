Депутаты областной Думы поздравили сотрудников и воспитанников Мурманского центра помощи детям «Ровесник» с Днём защиты детей

Народные избранники решили порадовать ребят и поддержать их интерес к здоровому образу жизни. В подарок дети получили волейбольную сетку, но из-за проблем с логистикой её доставят и установят в учреждении чуть позже.

Народные избранники решили порадовать ребят и поддержать их интерес к здоровому образу жизни. В подарок дети получили волейбольную сетку, но из-за проблем с логистикой её доставят и установят в учреждении чуть позже.

Екатерина Шиловская, заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе ГОБУ «МЦПД «Ровесник», в г. Мурманск: «Мы будем устраивать волейбольные матчи, ребята любят и сами играть, и часто делают это совместно с педагогами. Мы любим это практиковать, потому что совместная деятельность - это очень важно. Это спорт, а он подразумевает отдых, разгрузку, снятие каких-то напряжения. Это полезно как для взрослых, так и для детей».

Артур Попов, представитель областной ячейки КПРФ, отметил, что внимание к юным северянам в эти дни повышенное.

Артур Попов, первый секретарь обкома КПРФ в г. Мурманск: «Пришёл, чтобы узнать, что им нужно, какие есть проблемы, чем бы ещё необходимо озаботиться властям для того, чтобы детям легче было адаптироваться во взрослой жизни. Сейчас была обозначена проблема с обеспечением жильём по выходу из детского дома».

Неравнодушных к детям из «Ровесника» много, помощь предлагают как компании и предприятия, так и частные лица.

Екатерина Шиловская, заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе ГОБУ «МЦПД «Ровесник», в г. Мурманск: «Есть, например, граждане, которые приносят ребятам сладости, есть те, которые готовы посидеть, уделить своё время, поговорить с ними, обсудить проблемы. Есть те, кто проводят для детей мероприятия. Это уже традиция - уделять внимание детям, тем более оставшимся без попечения родителей».

После торжественной части гости учреждения пообщались с ребятами во время чаепития, узнали об их целях и планах после выпуска.