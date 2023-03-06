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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.23 19:30

Депутаты областной Думы расширили категорию получателей бесплатных социальных услуг и объявляют бой злостным прогульщикам из своей среды

Депутаты Мурманской областной Думы завершили заседание, начатое на прошлой неделе. Разбив на два дня работу, они охватили максимальное количество важных вопросов, касающихся регулировки законов, действующих в Мурманской области.

Основная часть заседания в областной Думе касалась социальных вопросов. Депутаты рассмотрели закон о получении бесплатных социальных услуг отдельным категориям населения на дому, в полустационарной форме и в стационаре.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Перечень категорий расширяется. Этими тремя видами услуг могут пользоваться ветераны, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники обороны Севастополя, труженики, которые трудились в годы войны в тылу».

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «В бюджете предусматривается увеличение расходов на чуть больше 1 млн рублей. Деньги будут перераспределены внутри программы «Социальная поддержка».

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, участвующая в заседании мурманских коллег, раскрыла подробности нового закона, принятого на федеральном уровне.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Если бывший военный пенсионер изъявил желание участвовать в СВО, то его пенсия по возвращению будет сохранена в том размере, в котором он её получал. Даже, если он работает по должности ниже своей предыдущей, либо по его личному заявлению можно будет пересчитать его пенсию после того, как он вновь пойдёт в статус военного пенсионера».

Ещё парламентарии рассмотрели закон, касающийся сотрудничества с Камчатским краем по всем направлениям. Уже сегодня он должен вступить в силу, заявили на заседании.

Не забыли депутаты рассмотрели вопрос внесения изменений в региональный закон о статусе депутата областной Думы. Проект предусматривает возможность парламентариям, работающим на непрофессиональной основе, не подавать сведения о своих и семейных доходах в прежней форме.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это вытекает из норм 12 ФЗ, который недавно был принят. Я считаю, что это вполне уместно и правильно. Мы сейчас принимаем это в отношении депутатов областной Думы, также это будет принято в отношении депутатов представительных органов муниципальной власти».

А ещё теперь депутатов, отсутствующих на заседаниях Думы полгода подряд без уважительной причины, будут лишать своих полномочий.

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