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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.18 19:30

Депутаты областной Думы считают, что Совет Федерации ошибся

В кулуарах областной Думы депутаты  обсуждают результаты  Олимпийских игр в Корее и рассчитывают, что избранный молодёжный парламент поможет завсегдатаям парламентских кресел выстроить законотворческий мостик между разными поколениями. А главной темой второго в этом году заседания Думы стала подготовка обращения в Совет Федерации. Народные избранники активно ищут средства на зарплаты бюджетникам, которые должны подрасти в ближайшее время.

Депутаты Мурманской областной Думы определились с составом молодёжного парламента. В палату вместо 17 человек вошли – 25, решение об увеличении состава организации было приято парламентариями после  того, как законотворцев буквально завалили заявками. Кто сказал, что современное поколение не интересуется политикой и смотрит на структуру власти сквозь пальцы, проповедуя заветы конформизма.

- Мне отрадно, что у нас будут представлены почти все крупные муниципальные образования, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Надеемся, что парламент, который будет сформирован, будет активно работать.  Самое главное, что у молодёежи есть интерес к работе.

А вот чего точно не касались депутаты, но без сомнения обсуждали в кулуарах, так это результаты Олимпиады, которая в этом году проходила в южнокорейском городе Пхёнчхан. В соревнованиях принимали участие и  спортсмены начинавшие строить свою карьеру в Мурманской области. Этот сезон для российских олимпийцев кто-то называет провальным, в том числе из-за многочисленных допинг-скандалов, не спасают ситуацию и несколько золотых медалей. Впрочем, некоторые парламентарии думают иначе.

- У российского спорта есть большое будущее и нам результаты наших молодых спортсменов, которые, я бы сказала, успешно выступили на этих Олимпийских играх, - говорит Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы. - Всё, что ни делается, делается к лучшему. Возможно, эти спортсмены не попали бы на эти Олимпийские игры, но им дали шанс выступить и они его оправдали.

Возвращаясь к региональной повестке заседания, прежде всего, стоит сказать о мерах, которые депутаты планируют принять, чтобы не ввести казну с дефицитом в ещё большую долговую яму. Речь идёт о дополнительной нагрузке, так как в скором будущем на бюджет ложатся  дополнительные расходы из-за изменений в расчётах  зарплат бюджетников из-за северных надбавок и роста МРОТ. Парламентарии готовят обращение в Совет Федерации, где профильные министры недавно выступали с докладом о затратах, которые понесут регионы. По мнению народных избранников, эксперты в своих расчётах ошиблись, обделив нашу область.

- Это в общей ложности это 1,8 миллиарда рублей  по бюджету. Плюс порядка 460 миллионов рублей по Фонду обязательного медицинского страхования, - приводит цифры дополнительных затрат Борис Пищулин, депутат Мурманской областной Думы.

Несмотря на очевидные трудности, представители законодательной власти неоднократно заявляли о том, что сотрудники бюджетных организациях, сейчас получающих минимальные зарплаты и ожидающие прибавку,  могут не беспокоиться. И это справедливо, ведь жителей области не должны волновать вопросы, где и как региональные депутаты и министры возьмут на это средства. 

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