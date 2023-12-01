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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.23 19:30

Депутаты областной Думы встретились с будущими социальными работниками

Студентам Мурманского арктического университета рассказали о работе парламентариев в сфере их будущей профессии и перспективах.

Визит студентов в зал заседаний областной Думы не первый. Это мероприятие традиционное. Депутаты встречают молодёжь и общаются с ними на актуальные темы. Сегодня здесь собрались будущие соцработники, которые сейчас учатся в арктическом университете. Соответственно разговор был об этом направлении.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Ответим на все вопросы, которые, я думаю, у студентов есть. Также аппарат Мурманской областной Думы расскажет о своей работе. Это будет в формате круглого стола: вопрос-ответ. И мне очень нравится, что студенты сами проявили инициативу на эту встречу».

Главная цель таких встреч – заинтересовать студентов в работе именно в Мурманской области, показать им места, где после обучения они смогут реализовать себя. А перспективы у них довольно обширные, ведь их сфера очень разветвленная.

Игорь Шипилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Мы видим их и в наших подведомственных учреждениях, и в органах власти. Не исключено, что, возможно, здесь сегодня будут присутствовать те, кто будут участвовать в избирательной кампании, будут представлять себя в качестве кандидата в очередной созыв Мурманской областной Думы».

По словам парламентариев, многие выпускники мурманских вузов после обучения по социальному направлению остаются в Заполярье и начинают работать по специальности. Это говорит не только о сознательности нашей молодёжи, но и том, что регион будет развиваться благодаря молодым кадрам.

Никита Гуляк, главный специалист Управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства труда и соцразвития Мурманской области: «Я стараюсь поддерживать связи со своим родным учебным заведением, максимально вовлекать студенческую молодёжь, потому что я не так давно сам ей был. По сути, и сейчас остаюсь студентом, только магистратуры. Я понимаю, насколько это важно, когда исполнительные и законодательные органы открыты к молодёжи. Сейчас мы перешли тот промежуток, стереотип, когда казалось, что госслужба что-то нереальное для молодёжи. Так было раньше, сейчас и при губернаторе Мурманской области Андрее Чибисе этот стереотип быстрыми темпами рушится».

Уверенность в завтрашнем дне даёт чувство стабильности и комфорта не только взрослым, но и молодым северянам. Понимание того, что они выбрали правильную профессию, в которой смогут сделать что-то действительно полезное для общества, становится стимулом лучше учиться, чтобы потом попасть на работу мечты.

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