Депутаты облдумы и дополнительные деньги распределили, и поддержали решение об учреждении Дня судоремонтника

На предыдущем заседании Мурманской областной Думы приняли бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в первом чтении. А сегодня законотворцы внесли несколько поправок в основной закон с учётом дополнительных вложений из федерального бюджета.

Бюджет региона, как и прежде, остаётся социально ориентированным, это если не вдаваться в цифры подробно. Общий объём доходов на предстоящий год ожидается на уровне 118,9 млрд рублей, объём расходов составит 139,8 млрд рублей. Дефицит - около 21 миллиарда.

Но поступления могут варьироваться, поэтому народные избранники, как показывает практика, регулярно вносят правки. Так случилось и на этом заседании депутатов областной Думы.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Из федерального бюджета поступило 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Все они распределены в большинстве своём как раз по социальным направлениям. Это и здравоохранение, это и образование, это и социальная политика, это культура и физкультура».

Дополнительное финансирование направят на закупку медицинского оборудования, паллиативную медицину, на ремонты зданий, а также на индексацию питания в социальных учреждениях, уровень которой составит 6,5%.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Бюджет также направлен, как я уже говорил, а сейчас повторяюсь, и на развитие, потому что у нас будут строиться новые объекты в здравоохранении, в образовании, капитальные ремонты, реновация ЗАТО. Мы потихоньку движемся вперед».

Также ключевым моментом на заседании стал вопрос учреждения Дня судоремонтника. Его предложили отмечать 12 июля - в день, когда завершили строительство первого в России сухого корабельного Петровского дока. Его название обусловлено тем, что построен он был по чертежам Петра Первого.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Я глубоко убеждён, что это важно не только для Мурманской области. Неслучайно в 2019 году была принята стратегия в развитии судоремонтной промышленности в Российской Федерации до 2035 года, которая определяет стратегию развития и, по сути, является перспективой данной отрасли».

Толчком для такого решения стало письмо к председателю Мурманской областной Думы, подписанное как ветеранами этой сферы промышленности, так и действующими судоремонтниками. Депутаты провели большую работу над учреждением такого праздника, изучили архивные данные и приняли решение, что праздник должен быть.