Депутаты облдумы не будут урезать затраты на образование, культуру и спорт на 2018 год

Затраты на образование, культуру и спорт в Мурманской области в 2018 году предлагают скорректировать. Урезать ничего не будут, даже наоборот, затраты увеличат. Корректировки в бюджет обсудили на заседании комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту.

На заседании комитета обсудили изменения в три социально-направленные программы региона. Среди них и программа «Развитие образования». В частности, с 1 января предлагается проиндексировать зарплату работникам госучреждений. Также в 2018 году планируют выделить 5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству жилого корпуса на 50 мест в детском лагере «Гандвиг». В следующем году планируется провести ремонт на двух этажах Центра дополнительного образования «Лапландия», начать ремонтировать здания мурмашинской и молочнинской школ, а также закупить 7 школьных автобусов для нужд муниципальных и государственных образовательных организаций.