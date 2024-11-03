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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.24 20:30

Депутаты облдумы приняли пакет налоговых законов, предприниматели обсуждали вопросы цифровизации в Арктике, а шеф-повара мишленовских ресторанов учились выживать в Заполярье – пёстрые события уходящей недели

В Мурманске на улице Буркова началось строительство самого высокого храма за Полярным кругом - Спасо-Преображенского Николаевского Морского кафедрального собора. Большое пространство социального и просветительского значения планируют завершить в течении трёх лет.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Егор Банишевский, директор МАУ МП «Объединение молодёжных центров»; Андрей Сериков, режиссёр отдела культурно-досуговой деятельности Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Алексей Морев, звукорежиссёр Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная Дума приняла пакет налоговых законов, которые призваны сбалансировать бюджет. Также депутаты внесли изменения в закон об ответственном обращении с животными.

В Мурманске на улице Буркова началось строительство самого высокого храма за Полярным кругом - Спасо-Преображенского Николаевского Морского кафедрального собора. Большое пространство социального и просветительского значения планируют завершить в течении трёх лет.

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Неравнодушные мурманчане с ограниченными возможностями здоровья помогают бойцам, которые сейчас сражаются в зоне СВО. Тёплые вещи, связанные их руками, отправляются на фронт и становятся добрым знаком заботы.

В Мурманске состоялась региональная научно-техническая конференциюя «Арктика – территория цифровизации». О том, с какими вызовами сегодня сталкиваются компании и учреждения при переходе на новые технологии, расскажет Олеся Кривенко, корреспондент «Арктик-ТВ».

Стартовала премьера уже третьего сезона реалити-шоу «Бизнес Хаус». Тема это сезона - туризм. Участники проекта, вдохновляясь красотами Кольского Заполярья, будут учиться реализовывать свои бизнес-идеи, но по итогу победитель будет только один.

Премьера в Драматическом театре Северного флота. Комедия «Семейный портрет глазами постороннего» была написана в 1991 году Степаном Лобозеровым, сокурсником и соседом по комнате главного режиссёра театра Александра Шарапко.

Для больших и маленьких ребят в медиашколе «Академия телевидения» проходят необычные уроки с приглашенными гостями. В этот раз занятие было для совсем юных журналистов. Они пообщались с местными волонтёрами из Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» и познакомились с мокроносой подругой Стеллой.

Шеф-повара мишленовских ресторанов Денис Крупеня и Анатолий Деренчук приехали в Мурманскую область, чтобы приготовить три блюда из добытых на просторах тундры ингредиентов. Не попасть в лапы арктических хищников участникам помогали эксперты по выживанию. Вдали от цивилизации они провели 32 часа. В тундре они готовили блюда, которые оценивали на вкус местные жители. Это были севиче из гребешка с летним соусом из таволги, огурца и можжевельника, перлотто с морским ежом, трубачом и гребешком, панкейк с черничным облаком, морошкой и морсом, севиче из гребешка и трески, грибной суп с драником и сабайон с ягодами. Именитые гости не только готовили, наслаждаясь природой арктического региона, но и пытались выжить среди диких зверей. Они научились взбираться на сопки, организовывать место для ночлега без палаток и ловить местных морских обитателей: ежей и гребешков.

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