Депутаты облдумы работают над новыми законопроектами

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту. На встрече депутаты обсудили законопроект об изменениях в федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

«Этого закона все ждали давно. Если вы помните, мы также много работали над ним на своём уровне, рассказала Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту. - Приводили в соответствие и ждали, чтобы потом не пришлось переделывать, когда выйдет этот федеральный закон».

Этот закон уже внесён на рассмотрение в Государственную Думу, в документе появится такое понятие, как «здоровое питание». По мнению депутатов, это особенно важно, на этот пункт будут ориентироваться, например, при формировании школьного питания.

Кроме того, на заседании парламентарии обсудили вопрос об ограничении продажи электронных сигарет, курительных устройств и жидкостей несовершеннолетним. Итоги правовой экспертизы были озвучены представителями прокуратуры Мурманской области. По её результатам противоречий и нарушений логики нового законопроекта не найдено.