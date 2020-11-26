Депутаты облдумы встретили министра здравоохранения в штыки, а проводили аплодисментами

Заседание Мурманской областной Думы прошло жарко. На «правительственный час» к депутатам пришёл министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Тема выступления - ситуация с коронавирусом в Кольском Заполярье. У народных избранников к чиновнику накопилось много вопросов, на которые тот с честью ответил.

В социальных сетях в последнее время появляется много сообщений о том, что в период пандемии коронавируса медицина региона с наплывом заболевших не справляется. Жалобы сыплются и на электронные адреса депутатов. Чтобы получить ответы на свои вопросы, народные избранники пригласили на заседание областной Думы министра Дмитрия Панычева. Больше всего волнует жителей время прибытия скорой помощи к заболевшим.

- Какой норматив, когда она должна доехать? – супятся вопросы из зала заседаний. - И врач - то же самое из поликлиники. Какое время нормальное сейчас, в этих тяжёлых условиях, чтобы он доехал?

Да, врачи перегружены, согласился со словами депутата министр. Ведь помимо коронавируса скорая помощь выезжает на бытовые преступления с пострадавшими, оказывает помощь попавшим в аварии северянам. А их тоже немало. Молниеносно в такой ситуации на каждый звонок отреагировать не получается. Но паниковать не стоит. На экстренные вызовы, когда действительно есть угроза жизни людм, врачи приезжают в течении 20 минут. И 97 процентов звонков сегодня - именно такие.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По неотложной помощи, как в первичке, так и на скорой, норматив, который прописан, составляет 3 часа. Неотложная, если понятийно, это те состояния, по которым возможно без каких-то там фатальных изменений отсрочить оказание помощи. Это тоже в законе написано. По этим вызовам, по неотложным, сейчас фактическое оказание помощи составляет 3,5 часа».

Нужна человеку помощь экстренная или неотложная - решает распределительный центр, в который и поступают звонки от жителей Мурманской области. Многие заболевшие паникуют и вызывают скорую в тех случаях, когда её помощь очевидно не нужна. Что также перегружает врачей и задерживает их прибытие к тем, кому действительно плохо.

Виктор Сайгин, депутат Мурманской областной Думы: «Самое главное, не паниковать сейчас. Сейчас действительно нужно всем собраться, вот я, например, снял маску, а в маске надо ходить. Надо беречь друг друга и тогда, я думаю, всё у нас будет хорошо, мы быстрее выйдем из всей вот этой гадости, которая на нас свалилась».

Появляются в интернете жалобы и на отсутствие свободного коечного фонда. Это, заявил министр, неправда. Места в стационаре есть. Всего в регионе развёрнуты 1404 койки для коронавирусных больных и 176 - сортировочных под пневмонию. На данный момент под ковид свободны 159 коек. Оказывается и плановая помощь. Для таких больных тоже есть места. Это подтверждают и депутаты, работающие практикующими врачами.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Если мы будем сравнивать время весны и время осени, тогда-то вообще вся плановая помощь была остановлена. Сейчас плановая помощь оказывается. Пускай не на все 100 процентов, но люди могут её получить. И вот буквально несколько дней назад я организовывал помощь, но не у себя, в лечебном учреждении пациента приняли и он лечится».

Вопросов было столько, что уследить за ответами не могли даже сами вопрошающие. Так, например, министру трижды пришлось отвечать про количество больных в стационаре.

Вторая волна болезни, отметил министр, намного сильнее первой. Но медицина справляется. Без проблем, конечно, не обходится. Устроенная федеральным центром по всей стране оптимизация медицины не предусматривала возможности возникновения пандемии. Врачей не хватает, а те, что есть, завалены работой.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы видели и высказывали своё мнение на федеральном уровне. И губернатор, и Мурманская областная Дума, что медицина идёт не в том направлении. Тем не менее, мы сегодня находимся на этом этапе, и в этих сложных условиях медики Мурманской области показывают лучшие качества. Находясь на передовой, решают и задачи».

В такой непростой ситуации элемент хаоса привносят люди, упорно не желающие замечать нависшей опасности. Ковид-диссиденты не носят масок, не соблюдают элементарных правил безопасности, в итоге заболевают сами и заражают родных и близких, создавая дополнительную нагрузку на медицину. И что говорить о простых людях, если в Думе есть депутаты, пренебрегающие новой действительностью.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Своё здоровье нам самим, в первую очередь, надо беречь. Вовремя надевать маски, вовремя мыть руки, не ходить в общественные места и так далее. Это уже как притча во языцех. Но вот я не знаю, почему мы этого не делаем? Вот Александр Геннадьевич этого не делает, не делают этого ещё некоторые. Почему? Мы должны с вами все вместе с этой бедой бороться. Все вместе, объединившись».

Обсуждение ситуации в региональном здравоохранении заняло около полутора часов. Однако доклад министра здравоохранения депутаты в итоге приняли. Убедить, что не всё так плохо, как некоторые хотят рисовать, удалось даже наиболее скептично настроенных переубедить.

Впрочем, за министра сказала статистика. На сегодня наш регион один из лучших по показателям выздоравливаемости. А смертность от коронавируса у нас одна из наиболее низких. Завершилось выступление Дмитрия Панычева апплодисментами в честь врачей, которые сейчас продолжают борьбу с коронавирусом в больницах региона.