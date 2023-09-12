Депутаты облдумы вводят дополнительные направления, на которые можно будет использовать средства регионального материнского капитала

Сегодня после летнего перерыва депутаты Мурманской областной Думы вновь собрались вместе на большом заседании. На повестку дня было выдвинуто 22 вопроса. В основном, они касались новых законопроектов, касающихся социальной поддержки северян и корректировки бюджета.

Надо отметить, что без дела депутаты летом не сидели. В период каникул они работали в округах. Сейчас вновь сели в рабочие кресла и преступили к решению важных вопросов. Например, на первом в политическом сезоне заседании парламентарии рассмотрели законопроект о корректировках областного бюджета на 2023 год и плановый период.

Общий объём доходов, пришедших в казну в текущем году, составит 115,5 млрд рублей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «На первом заседании мы планируем в первую очередь рассмотреть уточнение в бюджет на этот год, так как появились дополнительные налоговые поступления. Доходная часть бюджета будет увеличена примерно на 8,5 млрд рублей. Расходная часть также будет увеличена на 7,7 млрд рублей.

Эти средства будут направлены на первоочередные задачи. Например, значительно увеличен объём средств на здравоохранение - на 1,7 млрд рублей и на образование - на 1,5 млрд рублей.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова была специальным участником заседания Думы в рамках «Правительственного часа». Вместе с парламентариями она подвела четырёхлетние итоги реализации проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить». Также на заседании депутаты и министр рассмотрели законы, касающиеся поддержки детей-сирот.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Первый закон у нас предусматривает изменение полномочий органов местного самоуправления в части опеки и попечительства. Раньше у нас выдавалось согласие всем ребятам старше 14 лет, чтобы они устроились в органах опеки и попечительства. Теперь полномочия органов касаются только детей-сирот».

Второй законопроект касается детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Они могут однократно пройти переподготовку за счёт областного бюджета по профессиям служащих и рабочих. Эту меру примут с начала следующего года.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект поддержки семей с детьми в Мурманске области.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Мы вносим дополнительные направления, на которые можно будет использовать средства регионального материнского капитала. Первое, на приобретение лекарственных препаратов для детей по назначению врача. Второе, на санаторно-курортное лечение детей, проезд к месту и обратно. А третье, на что можно использовать маткапитал, технологическое присоединение объекта индивидуального жилищного строительства к коммуникациям: водоотведение, водо- и электроснабжение».

А четвертой мерой станет возможность использовать эти средства на образование не только детям, но и родителям.