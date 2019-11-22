Депутаты обсудили вопросы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья обсудили госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а также те законы, которые в ближайшие три года определят вектор развития сферы здравоохранения.

Бюджетные ассигнования на 2020 год на государственную программу развития здравоохранения составляют более 1 миллиарда рублей. Предусматривается, что часть средств пойдёт на привлечение медицинских кадров в наш регион, а также на увеличение оплаты труда уже работающим медикам. Также будут увеличены суммы, направленные на совершенствование онкологической службы и лекарственное обеспечение.

Парламентарии особо подчеркнули, что около 18 миллиардов рублей пойдут на оплату бесплатной медицинской помощи.

«В расчёте на подушевой норматив с учётом федерального коэффициента идёт чуть более 24 тысяч рублей на одного пациента, - сказала Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной думы по социальной политике и охране здоровья. – Это предусматривается территориальной программой, поэтому эти вопросы приносят некоторое удовлетворение».