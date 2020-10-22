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Депутаты обсуждали вопросы развития спорта, культуры и поддержки молодёжи Заполярья

В Мурманской областной Думе продолжаются заседания профильных комитетов. В этот раз депутаты обсуждали развитие спорта, культуры и поддержку молодёжи.

Заседание профильного комитета областной Думы сегодня приобрело необычный формат.  Председатель комитета Лариса Круглова общалась с участниками заседания по видеосвязи.

Первым пунктом на повестке стали вопросы изменения в региональном законе о физической культуре и спорте. Благодаря ему расширяются полномочия областного министерства в организации  межрегиональных, всероссийских и международных соревнований среди студенческих и школьных клубов. Такие полномочия ранее были только у Минспорта России. Поговорили эксперты и о правовой регулировании квалификации тренеров. 

Светлана Наумова, заместитель министра спорта и молодежной политики Мурманской области: «Квалификационные категории долгое время были не урегулированы на федеральном уровне. В этом году вышел порядок, утвержденный Министерством спорта РФ, где право присвоения по первой и высшей категориям даются Минспорту Мурманской области. Присвоение второй категории будет осуществляться непосредственно в спортшколах».

Также темой обсуждений стало обращение учителей, работающих в сельской местности, но проживающих в городах Кольского района с предложением изменить меры соцподдержки.

Андрей Малхасян, глава Кольского района:  «Закон, о котором мы говорим, подразумевает компенсацию жилищно-коммунальных услуг тем, кто работает на селе и живёт на селе. А учителя обратились с просьбой, чтобы тем, кто работает на селе, но проживает в Мурманске, также предоставляли компенсацию за ЖКУ».

Выяснилось, что такая ситуация возникает не в первый раз. К депутатам областной Думы уже обращались учителя, проживающие в Оленегорске и работающие в посёлке Высокий, рассказала Наталия Ведищева, которая лично занималась этим вопросом.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Здесь компенсируют только за условия проживания. Если люди живут на селе – инфраструктура иная. Тогда им компенсируют эту коммунальную услугу, как нам объяснили. А кто в городе живёт, комфортабельно считается, не компенсируют. Но этот вопрос всё равно нужно рассмотреть со всех сторон, потому что областные госучреждения всё-таки получают эту льготу».

А ещё депутаты рассмотрели обращение областной организации Союза писателей России. Они просят финансовой  помощи в организации  Славянского хода. По мнению думцев, это важное ежегодное мероприятие, которое необходимо поддерживать.

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