Депутаты определились с датой публичных слушаний по проекту «Об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2024 год»

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «И этот 2025 год, и прошлый действительно очень сложные. И управлению финансов, администрации и Совету депутатов приходилось очень внимательно смотреть и подходить с тем, чтобы город не почувствовал эти сложности. Я считаю, что нам это удалось».

Депутаты городского Совета Мурманска провели очередное заседание. На повестке - 14 вопросов, главный из которых – назначение публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета Мурманска в прошлом году.

Напомним, в первую очередь его составляли как социально ориентированный. Несмотря на то, что в казне города вновь наблюдается дефицит средств, все обещания будут выполнены, уверяют депутаты. А точные цифры можно будет узнать уже на следующем заседании, которое состоится 19 июня.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «И этот 2025 год, и прошлый действительно очень сложные. И управлению финансов, администрации и Совету депутатов приходилось очень внимательно смотреть и подходить с тем, чтобы город не почувствовал эти сложности. Я считаю, что нам это удалось».