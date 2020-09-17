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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.20 19:30

Депутаты «пекут» финансовые «калачи» для инвесторов и владельцев электромобилей

Началась осенняя сессия, депутаты областной Думы заработали в плановом режиме. А это значит, что, например, уже прорабатываются вопросы подготовки областного бюджета на новый финансовый год.

Основным вопросом заседания профильного комитета облдумы стало предоставлением дополнительных налоговых льгот. Один законопроект связан с принятием федерального закона о поддержке предпринимательской деятельности для субъектов Арктической зоны. Согласно нему, предлагается предоставлять налоговые преференции резидентам и инвесторам, а также дополнительные льготы на налоги на имущество, налоги на прибыль. А малому бизнесу - дополнительные льготы по упрощенной системе налогообложения.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Во-первых, мы создаем более благоприятные условия для инвесторов, чтобы они шли на территорию Мурманской области. А в среднесрочной перспективе - это и дополнительные доходы в областной бюджет. И понятно, что это новые рабочие места, которые нам здесь нужны».

Второй законопроект связан с освобождение от уплаты транспортного налога организаций и людей, которые ездят на электромобилях. По мнению депутатов, это должно стимулировать северян использовать экологически безопасный транспорт.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам:  «Вы знаете, на территории Мурманской области, по предварительным данным, зарегистрирован  один чистый электромобиль. Гибридные автомобили есть, но они в техническом паспорте не отнесены к электромобилям. Там берётся за основу базовый двигатель, а они не попадают под эту категорию».

Например, в соседних странах Скандинавии давно пользуется популярностью такие автомобили.

Комментарии

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