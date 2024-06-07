Депутаты планируют изменить законодательство, чтобы упростить процедуру обеспечения участников СВО средства реабилитации

В Мурманской областной Думе провели круглый стол по обеспечению участников специальной военной операции и других категорий северян зубными протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Эта тема недавно поднималась на большом заседании депутатов.

Идея по внесению изменений в закон о социальной поддержке отдельных категорий северян по зубопротезированию была поддержана парламентариями. Сейчас идёт её детальное рассмотрение. Для начала планируется распространить льготу на детей Великой Отечественной войны. Она не будет зависеть от уровня их дохода. Также это касается и инвалидов. Сейчас в стране 1,5 млн человек нуждаются в зубопротезировании. К новой категории относятся участники специальной военной операции.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области: «Есть чёткое понимание, что необходимо некоторые вопросы корректировать и на уровне федерального законодательства. Уверена, что наша сегодняшняя площадка, как раз поможет нам сформулировать предложения, которые можно забрать, чтобы внести их в работу. И чтобы всё, что связано с обеспечением этих жизненно-важных вещей для наших людей, чтобы они могли также комфортно себя чувствовать в текущей жизни, можно было бы реализовать».

Ранее состоялись встречи с представителями протезных ортопедических компаний, в том числе Москвы и Мурманск, чтобы узнать, как организована их работа. Конечно, руку на пульсе происходящего держит Фонд пенсионного и социального страхования, который и занимается обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации.

Вадим Корнов, управляющий отделением Социального фонда РФ по Мурманской области: «Мои предложения на круглом столе – надо изменить немного законодательство под упрощение процедур для обеспечения участников СВО средства реабилитации. Чтобы не на общем уровне это обеспечивать - по всем требованиям 44 закона, а сделать некоторые послабления, чтобы процедура была проще и быстрее».

Напомним, ранее депутаты уже рассказывали, что рассматривается альтернативный механизм получения субсидии для всех подходящих категорий северян. Это выдача сертификата, представляющего собой аванс на установку зубных протезов, потому что многие из нуждающихся в них граждан не могут позволить оплатить процедуру сразу.