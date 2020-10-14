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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.20 19:30

Депутаты планируют вытащить из долговой ямы совхоз «Тулома»

Об этом депутаты Мурманской областной Думы говорили во время заседания комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Без субсидий невозможна работа сельского хозяйства ни в одной стране, уверены представители комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Помогут и совхозу «Тулома». А как - депутаты будут решать совместно с представителями правительства Мурманской области.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Это градообразующее предприятие для целого населённого пункта. Мы понимаем, для того чтобы сохранить рабочие места, чтобы жизнь в этом населённом пункте сохранилась, естественно, такое предприятие нужно поддерживать. Второе, Валерий Николаевич Пантелеев об этом говорил, что у нас это диетическая, свежая сельхозпродукция, которую нужно в первую очередь использовать в наших же бюджетных учреждениях. И мы тоже обсуждали эту тему. Больные в больнице питаются, детские сады, школы обеспечиваются».

Доклад директора совхоза о ситуации на предприятии депутаты выслушали в режиме конференц-связи.

Как прозвучало, сейчас у компании долг перед кредиторами около 75 миллионов рублей. Торговые сети, через которые активно распространялась продукция совхоза, закрылись. Финансовое положение шаткое, из-за чего «Тулома» не может купить ни новую технику, ни увеличить поголовье коров. Предприятие пытается выбраться из долговой ямы самостоятельно, например, снижает затраты на ГСМ, но в одиночку справиться не сможет.

Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Я перед собой задачу вижу, перед нашим комитетом - попытаться этот долг покрыть, чтобы «Тулома» начала нормально работать. Нам надо работать в этом направлении. Мы хотели на «Тулому» съездить ещё в апреле, мы хотели сегодня сделать выездное заседание комитета, но из-за пандемии и просьбе Светланы Анатольевны, пришли к решению не ездить туда, чтобы не дай бог, что совхоз встанет».

Кроме того, во время заседания комитета депутаты обсудили состояние сельского хозяйства в регионе в целом, а также поговорили о мерах поддержки лесохозяйственного комплекса.

Эту тему поднимали представители думы Архангельской области во время заседания Парламентской Ассоциации Северо-Запада. В частности, депутаты собираются консолидировано обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой повысить финансирование лесничеств страны. 

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