Депутаты поддержали инициативу о присвоении Мончегорску звания «Город трудовой доблести»

На заседании Мурманской областной Думы поддержано предложение Совета депутатов и администрации Мончегорска о присвоении городу металлургов почётного звания «Город трудовой доблести».

Эта инициатива была проявлена ещё в апреле 2020 года. Думский комитет её поддержал и предложил доработать обращение, подготовив необходимые документы.

Требования федерального законодательства о направлении такого ходатайства Президенту России Владимиру Путину были выполнены. Органы местного самоуправления Мончегорска получили экспертное заключение Российской Академии наук о наличии оснований, чтобы город носил это гордое звание. Было собрано более 4 тысяч подписей горожан, подняты сотни архивных страниц. Проведена огромная работа. Депутаты единогласно поддержали принятие проекта постановления о ходатайстве по поводу присвоения Мончегорску почётного звания «Город трудовой доблести».