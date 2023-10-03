Депутаты поддержали «одноглавую» систему власти и выбрали двух уполномоченных

Депутаты Мурманской областной Думы провели большое заседание. На нём обсуждались около трёх десятков вопросов, касающихся жизни и развития региона.

Одним из главных на заседании депутатов областной Думы стало обсуждение приведения в соответствие с федеральным регионального законодательства. Напомним, весной рабочей группой под председательством сенатора Андрея Турчака был принят Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. А регионам было поручено проработать их внедрение.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ, «Создание Единого регионального регистра по оказанию поддержки участникам СВО и членам их семей очень важно. Сегодня будет рассмотрен в первом чтении законопроект, который декларирует данную норму».

Это законопроект о восстановлении в Мурманской области статуса многодетной семьи в случае гибели ребёнка, участвовавшего в специальной военной операции или в ходе её проведения.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «В данном случае норма приводится в соответствие с федеральной, потому что рабочая группа внесла это в Единый реестр региональных мер поддержки. Поэтому сегодня такой законопроект и будет рассмотрен на нашей Думе».

7 муниципалитетов Мурманской области, работающих по системе «двуглавой» власти, скоро ждут перемены. Их планируют перевести на «одноглавую» систему управления. Такое предложение обсуждается с недавнего времени и очень активно поддерживается властями.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В девяти муниципальных образованиях со статусом городского округа и районного она уже работает и показала свою эффективность. Поэтому решение было обратиться к депутатам Мурманской областной Думы, чтобы они выступили с законодательной инициативой. Такая законодательная инициатива депутатами была подготовлена и внесена на комитет. Там она рассмотрена и поддержана единогласно, что такой законопроект надо принять».

Кроме того, на заседании парламентарии выбрали уполномоченного по правам человека в Мурманской области. Им вновь стал Михаил Шилов. А новым региональным бизнес-омбудсменом стала Марта Говор.