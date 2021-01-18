Депутаты помогают северянам налаживать жизнь в Полярном

В ЗАТО Александровск работу по своим округам продолжают депутаты. Обращения принимают по телефону и электронной почте, но, чтобы ближе узнать проблему, организовывают коллективные встречи с жильцами. Например, в Полярном горожане одного из дворов обозначили круг до сих пор нерешённых вопросов.

Пока ограничительные меры действовали в полном объёме, жильцы дома по улице Старикова в Полярном на общие проблемы старались закрыть глаза. Но с каждым днём сердце за родной двор болело всё больше. С коллективным обращением они направились к депутату Совета депутатов по собственному округу.

Василий Тимохин, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Поставить лавочки, домофоны, отремонтировать подъезды, чтобы можно было выйти и понимать, что мы живём в городе воинской славы – Полярном. Жители со своими проблемами уже начали обращаться, это очень хорошо. Сейчас обсудили некоторые вопросы, которые надо будет отработать теперь с ними».

Круг вопросов довольно обширен: во-первых, из всех окружающих двор домов жители двух подъездов так и не дождались замены старых деревянных дверей на металлические с кодовым замком. Теперь сюда зачистили непрошенные гости, которые оставляют после себя мусор и надписи на стенах. Во-вторых, так как контингент в доме проживает преимущественно пожилой, женщины попросили установить скамейки у подъездов домов, чтобы была возможность отдохнуть, не отходя далеко от подъезда».

А чтобы процесс с ремонтом подъездов, о котором также рассказали жители, не затягивался на долгие годы, полярнинцам и самим придётся потрудиться: для начала организовать Совет дома, который будет представлять интересы жильцов на собраниях собственников в управляющей компании.

С лавочками и ограждениями депутат пообещал разобраться в ближайшем будущем, возможно, уже летом пенсионеры смогут оценить итоги этой работы.