Депутаты посетили детский сад, в котором дети выращивают цветы и овощи

В рамках депутатского объезда глава областного центра посетила детский сад № 46, который находится в жилом районе Росляково. Вместе с депутатами горсовета она проверила не только общее состояние учреждения, но и условия, в которых занимаются маленькие горожане.

После этого рабочего визита можно смело сказать, что руководство и коллектив учреждения хорошо справились со своими задачами: в детском саду царит атмосфера тепла, любви и ласки, дети чувствуют в нём себя хорошо.

- Видно, что воспитатели и педагоги любят свою работу, любят друг друга, очень любят детей, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Это выражается во всём: в оформлении помещений, в оборудовании, отношении друг к другу, а самое главное, в большой любови к детям.

Высокопоставленных гостей маленькие мурманчане порадовали театральной зарисовкой.

Комиссия осмотрела и другие помещения детского учреждения, общее состояние которых получило только положительные оценки: новая мебель и сантехника, пластиковые окна, прекрасный медицинский кабинет.

Основным направлением работы дошкольного учреждения является экологическое воспитание. Воспитанники сада являются постоянными участниками городских акций, они выращивают овощи, цветы и даже клубнику. Подобную практику руководство сада не только будет продолжать, но и всячески поддерживать.

- Детский сад постоянно ведёт работу по экологическому воспитанию детей, - отметила Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ г.Мурманска № 46.

Напомним, детский сад № 46 в Росляково перешёл в муниципальную собственность столицы Заполярья в феврале 2015 года и с того времени он участвует во всех городских программах. Коллектив учреждения постоянно участвует и в муниципальных, и региональных, и федеральных конкурсах. За свои проекты он получает гранты и другие виды поддержки, что, в свою очередь, позволяет постоянно улучшать состояния помещений и процесс воспитания.