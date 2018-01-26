Депутаты посетили школьную столовую

Еда в школьной столовой иногда может стать «оружием массового поражения». Отравления и расстройства пищеварения - всё это ждёт учеников, если взрослые халатно относятся к свои обязанностям. Вкусно и безопасно ли питаются дети школы № 31, узнавали сегодня депутаты и журналисты «Арктик-ТВ».

Совсем недавно в Полярном в школьной столовой отравились дети. ЧП прогремело на всю Россию, поэтому депутаты решили посетить школу Мурманска № 31 и проверить качество и безопасность блюд.

- К здоровью любого человека, а тем более ребёнка, всегда должно быть пристальное внимание всех: и депутатского корпуса, и администрации города, и всех, кто обязан за этим следить, а так же родителей, - справедливо заметила Ирина Ускова, директор школы № 5.

Уже 7 лет Центр школьного питания обеспечивает горячими обедами и завтраками все учебные заведения Мурманска. Каждое блюдо сбалансировано, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, но самое главное, еда в школе на детский привередливый взгляд очень вкусная.

- Очень нравится, очень вкусно и полезно.

- Мне нравятся котлеты с рисом и горохом.

Чтобы не быть голословными, депутатам и журналистам предложили продегустировать школьный обед.

- Согласитесь, что заявления некоторых родителей о том, что их ребёнок не питается в школе, потому что готовят здесь невкусно, не состоятельны, - отмечает после дегустации Тамара Прямикова, председатель Совета депутатов г.Мурманска.

На следующей неделе депутаты планируют оценить уровень обеспечения и качество продуктов в школах Ленинского округа.