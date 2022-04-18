Депутаты предлагают расширить перечень выплат за достижения в спорте

В Мурманской областной Думе продолжаются заседания профильных комитетов. Депутаты с самого утра провели несколько важных встреч.

В Мурманской области перечень выплат за достижения в спорте планируется расширить. Раньше их начисляли за результаты только в олимпийских видах спорта.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Раньше были не только за олимпийские, но и параолимпийские, сурдолимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России. Сейчас мы добавляем ещё и первенство мира, Европы и России».

Кроме этого, парламентарии долгое время обсуждают вопрос содействия индивидуальному жилищному строительству в части поддержки ипотечного кредитования и субсидирования. Уже в мае северяне смогут воспользоваться льготными выплатами.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Практически все категории граждан смогут получить либо поддержку в части погашения процентов к своему ипотечному кредиту определенного уровня. Либо субсидию на строительство жилья, на покупку домокомплекта. Я точно могу сказать, что в муниципалитетах земляки этих законопроектов ждут».

В областной Думе рассмотрели ряд законопроектов, внесенных губернатором, которые помогут развитию жилищного строительства в нашем регионе. Один из них позволит вести многоквартирную застройку на незадействованных земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.