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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.21 19:30

Депутаты предлагают упрощённую и патентную системы налогообложения для бизнеса расширить

Региональные парламентарии считают необходимым и усовершенствовать порядок предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Эти инициативы обсудили во время заседания комитета Мурманской областной Думы по бюджету.

Упрощённую систему налогообложения для бизнеса планируют расширить. Так, например, предлагается распространить её на предприятия с ежегодным доходом до 300 миллионов рублей. Также изменения ждут и патентную систему налогооблажения. Её теперь смогут использовать не только индивидуальные предприниматели, но и некоторые организации. Делается это для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес в непростой экономической ситуации. Законопроект должен снизить риски банкротств для предпринимателей.

Ещё один вопрос, рассмотренный на заседании комитета, касался межбюджетных трансфертов.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Она нацелена на то, чтобы, принимая свои бюджеты, субъекты федерации как можно в более короткие сроки принимали решения о распределении трансфертов для муниципальных образований. Чтобы уже в начале финансового года муниципалитеты видели, какой объём финансовых ресурсов передаётся на их уровень. Чтобы они уже могли их планировать, планировать их использование и готовить все необходимые ресурсы для финансирования своих мероприятий».

 

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