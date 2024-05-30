Депутаты принимают социально значимые законы

Очередное заседание Мурманской областной Думы, которое началось сегодня, будет проходить в два дня.

На обсуждение в областной Думе был представлен законопроект о розничной продаже алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Предложено с 1 сентября внести дополнительные ограничения. Площади таких торговых зон должна составлять не менее 250 кв. метров.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Площадь выбрана таким образом, чтобы предотвратить большое количество засилия таких магазинов, потому что застройка многоквартирных домов у нас типовая и во многих МКД уже предусмотрено, чтобы на первом этаже располагались магазины шаговой доступности, мини-маркеты, где обеспечивается самообслуживание».

Главное не путать такие магазины с наливайками. Этот законопроект касается именно точек продажи. Специалисты отмечают, что задачи закрывать магазины нет, но очень важно ограничить их рост. Так что уже работающие павильоны ограничения не коснуться.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «По статистике у нас в Мурманской области порядка 500 магазинов, реализующих алкогольную продукцию, находятся в многоквартирных домах. Конечно, это вызывает справедливое возмущение граждан, потому что, когда продают в МКД алкоголь, то это влечёт за собой нарушение общественного порядка и непотребный вид граждан».

Также депутаты предложили внести изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий северян по зубопротезированию. Для начала планируется распространить льготу на детей Великой Отечественной войны вне зависимости от уровня их дохода. А ещё нужен альтернативный механизм получения данной субсидии, так как сегодня он вызывает проблемы у северян.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Каждому, кто нуждается в этом, по направлению врачей будет выдаваться аванс. Выдаётся аванс, идёте в организацию, с которой заключили договор, они производят установку протезов, потом представляете отчёт о проделанной работе».

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Это здорово, потому граждане не всегда могут собрать эту сумму, чтобы оплатить услуги. Полностью за данный законопроект. Я думаю, он будет востребован в особенности на территории Мурманской области».

Парламентарии обсудили, что для участников спецоперации и их семей из ЗАТО будут выделяться в аренду земельные участки для строительства домов без торгов.

Ещё одним важным вопросом стало обсуждение законопроекта о возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Дело в том, что федеральный законодатель внёс изменения, которые вступают в силу с 1 января 2025 года. Мы соответствующим образом меняем наше законодательство. Увеличивается сам размер компенсации за понесённые расходы. До этого действующая норма была 4 тысячи рублей, сейчас она увеличена до 7,7 тысячи рублей. Плюс, мы в проект закона закладываем ежегодную индексацию с 1 февраля, которая соответствует индексации федеральных выплат».

Вторая часть заседания состоится уже 5 июня, где одним из главных вопросов станет назначение дня выборов губернатора Мурманской области.