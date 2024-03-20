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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.24 19:30

Депутаты приняли программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год

Очередное заседание состоялось в Мурманской областной Думе. На повестке дня, как всегда, много важных вопросов для рассмотрения.

Это заседание Мурманской областной Думы началось с темы финансов. В региональный закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предложили внести правки, касающиеся уменьшения верхнего предела государственного внутреннего долга Мурманской области. Важно, что они не повлияют на доходную и расходную части принятого ранее финансового документа.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас есть программа госгарантий, где мы даём гарантию нашему предприятию – АО «МЭС» в том, что он мог при нехватке денежных средств взять заёмные средства в банке для приобретения мазута для прохождения топливного сезона. Мы такую гарантию «МЭС» давали и в 2023 году. Она была на три года, заканчивается 22 апреля, поэтому мы эту госгарантию даём энергопредприятию с 2024 года по 2026 год».

При дефиците бюджета «МЭС» сможет занимать деньги в банках и закупать на эти средства мазут. А по мере поступления доходов, возвращать долги.

К слову, правкам в законодательстве на этом заседании уделили особое внимание. Одним из важных стал вопрос социальных гарантий для медицинских работников с целью стабилизации кадровой обстановки.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Предлагается устанавливать квоты по наиболее востребованным в здравоохранении специальностям нормативно-правовым актом Минздрава. Сейчас это постановление правительства. И с учётом денежных средств, предусмотренных не только на текущий год, но и на плановый период. Вторая новелла, это то, что мы существующие выплаты по оплате аренды жилья или жилищно-коммунальных услуг хотим привязать именно к назначению выплат квотных. И третье, мы приводим в соответствие номенклатуру должностей в связи с изменением таковой на федеральном уровне».

Реализация мер будет осуществляться в рамках региональной программы «Здравоохранение» с помощью средств областного бюджета.

Важная тему выплаты «полярок» молодым специалистам поднял на заседании министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев. Казалась бы, формальность, но весьма значимая для многих людей, работающих на Крайнем Севере.

Есть и правки, которые депутатам, по мнению министра, необходимо внести в закон о занятости.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Есть несколько важных моментов, связанных с квотированием рабочих мест для инвалидов… Где тоже очень важны формулировки».

Также на заседании с докладом выступил начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский. Он рассказал о деятельности органов внутренних дел в регионе в 2023 году.

А уполномоченный по защите предпринимателей Марта Говор поделилась результатами своей работы за последние месяцы. Напомним Говор парламентарии утвердили в должности бизнес омбудсмена в конце прошло года. 

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области: «Удалось объехать все муниципалитеты Мурманской области - от Умбы до Островного. Благодаря этим поездкам удалось лично пообщаться со 150 предпринимателями или с людьми, желающими начать свой бизнес. В рамках этих встреч было взято 46 обращений, помимо тех, которые поступили в рамках личного приёма. 26 из 46 удалось решить в пользу предпринимателей».

Немалую часть обращений занимают споры межу хозяйствующими субъектами, когда предприниматели банально не могут договориться.

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области: «Но есть и точечные проблемы».

Кроме того, на заседании была рассмотрена и принята программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год.

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