Депутаты приняли в первом чтении два законопроекта, разработанные для наиболее эффективной реализации в регионе закона о «гаражной амнистии»

Сегодня депутаты Мурманской областной думы собрались на очередное заседание. В повестке - несколько важных вопросов, в том числе - второе чтение бюджета региона на 2022 год. Кроме того, депутаты проголосовали за запрет продажи «энергетиков» несовершеннолетним и выбрали нового бизнес-омбудсмена.

Один из главных вопросов - рассмотрение бюджета Мурманской области во втором чтении. С момента прошлого заседания главный финансовый документ региона немного изменился. Профильный комитет обсудил замечания коллег, высказанные во время первого чтения, внёс некоторые поправки.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это внесение в наши региональные программы частичное. Далее, дополнительное финансирование надо выделить на выплату ЕЖКВ женщинам, которым 55 лет исполнилось, мужчинам 60 лет. Тем, кто являются донорами, почётными донорами России и Советского Союза. Вот это всё будет учтено в поправках».

Во время заседания Мурманской областной Думы рассмотрели законопроект о так называемой «гаражной амнистии». Задача закона - легализовать эту нежилую недвижимость северян. Ведь таких неучтённых построек, не имеющих никакого юридического статуса, в регионе очень много. Особенно в ЗАТО.

Андрей Иванов, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы: «В своё время строилось всё по согласию командира части, подразделения, поэтому стоит задача - всё легализовать. Очень много белых пятен. Не только у нас. Это по России такой тренд, чтобы всё привести в официальную плоскость. Хочу подчеркнуть, что старались мягко этот законопроект сделать. Любой документ, справка, малейшая привязка к данному гаражу, хозпостройке - всё это будет приниматься, учитываться».

Ещё один закон, предложенный на рассмотрение депутатами областной Думы - запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Станислав Гонтарь, председатель комитета по социальной политике и делам семьи Мурманской областной Думы: «Мы рассматривали на комитете этот вопрос. Были приглашены представители производителей «энергетиков», которые нам пытались доказать, что они невредные, сравнивали «энергетики» с кофе, с сахаром. Но такие доводы необоснованные. Я думаю, что сегодня у нас в Мурманской областной Думе все депутаты проголосуют за данный законопроект, чтобы ограничить продажу «энергетиков» для несовершеннолетних лиц».

Сегодня же депутаты выбрали нового бизнес-омбудсмена. Им стал бывший глава фракции ЛДПР в областной Думе Максим Белов. Как и его предшественники, новый уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе планирует выстроить конструктивный диалог между бизнесом и властью. Но вот к решению главной проблемы начинающих бизнесменов, нехватке денег, он подошёл с неожиданной стороны.

Максим Белов, уполномоченный по делам предпринимателей в Мурманской области: «Главнее всего - это доступ к дешёвым деньгам. Для того, чтобы нормально стартовать, губернаторского гранта в один миллион рублей не хватает. Если мы хотим динамично развивающийся малый бизнес, нам нужны хорошие вливания в экономику. Банки здесь не помощники. Что может быть помощником? Это либо создание внутренних, либо привлечение внешних венчурных фондов. Развитие такого направления, как бизнес-ангелы, среди наших состоятельных предпринимателей, например. Чтобы они вкладывали в этот малый бизнес, в эти стартапы».

Заседание Мурманской областной Думы, по планам народных избранников, будет идти в течении двух дней. Уже в пятницу, 10 декабря, депутаты собираются принять бюджет региона в третьем и последнем чтении.