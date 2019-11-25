Депутаты приводят региональные законы в соответствие с федеральным законодательством

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты обсудили изменения в бюджетном кодексе, которые произошли этим летом. В том числе речь шла о статье 140, в которой перефразировали требования законов субъектов о наделении органов самоуправления новыми полномочиями. Сумма средств заложенных в бюджете на эти цели не меняется. Сейчас вносятся редакционные правки, уточняются формулировки, как того требует федеральное законодательство.

«Одна из наших обязанностей - обеспечить соответствие наших законов федеральным, - комментирует Владислав Попов, начальник управления законопроектной деятельности Министерства юстиции Мурманской области. - Если федеральный законодатель видит, что нормы должны излагаться так-то, а какие-то параметры, требования, критерии должны быть изложены именно в таком виде, то, наверное, логично наш закон тоже подправить. Просто с ним будет проще работать. У нас таких законов порядка двух десятков».