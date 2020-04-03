Депутаты призывают нас оставаться Домашний офис

Депутаты Мурманской областной Думы продолжают призывать жителей региона оставаться дома. В социальных сетях они выкладывают видеообращения и демонстрируют, что сами находятся в уютном семейном кругу.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «Берегите себя, своих родных и близких, всех окружающих. Будь дома!».