Депутаты продлят время действия регионального материнского капитала

С самого утра депутаты Мурманской областной Думы принимали участие в различных заседаниях. Рабочий ритм был запущен на кворуме комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту.

Главной темой заседания профильного комитета облдумы стало обсуждение изменений в региональном законе о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

В частности, это касается регионального материнского капитала, действие которого будет продлено для детей, которые родятся до 31 декабря 2021 года. И активен он будет до 2026 года.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Напомню, что материнский капитал на сегодняшний день у нас составляет свыше 126 тысяч рублей. И сегодня региональный материнский капитал получили более 10 тысяч многодетных семей, а более 6 тысяч уже им воспользовались».

Другой важный законопроект касался выборов муниципальных руководителей в сфере образования. Согласно федеральной норме, их кандидатуры должны быть согласованы с соответствующим министерством.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «У нас получается, что все назначаемые руководители в сфере Управления образования в муниципалитетах будут согласовываться с Министерством образования и науки Мурманской области».

Также министерство разработает порядок проведения данного голосования. Ранее такой практики в нашем регионе не было. И этим вопросом занимались органы управления муниципалитета.