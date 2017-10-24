Депутаты прорабатывают бюджет 2018 года

Чем ближе конец года, тем серьёзнее депутаты областной Думы начинают прорабатывать бюджетные законопроекты. Задача народных избранников не превысить допустимые значения дефицита казны и грамотно распределить все средства. Участники комитета по бюджету, финансам и налогам рассмотрели сегодня ряд важных документов.

При верстке бюджета на 2018 год перед парламентариями областной Думы стоит задача не только сохранить уровень дефицита ниже 10%, что вписывается в федеральные нормы, но и принять ряд инвестиционных законопроектов, призванных дать налоговые послабления инвесторам, заинтересованным в развитии региона.

Ещё одна важная задача - сохранить поддержку муниципальных образований на существующем уровне. В этом году из казны на погашения кредитов районных администраций было выделено 500 миллионов рублей, в будущем эта сумма, по прогнозам экспертов, должна вырасти до 635 миллионов.

Средства и дополнительные деньги из федеральной казны идут на целевые нужды, то есть, фактически на дотации для обеспечения режима работы, в которых особенно нуждаются, например, военные гарнизоны.

- Порядка 130 миллионов рублей – увеличение дотаций муниципальным образованиям, - сообщил Борис Пищулин, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы. – Нас очень радует увеличение дотаций закрытым территориальным образованиям, которые поступают из федерального бюджета, то есть, нашим военным гарнизонам они тоже увеличиваются на 120 миллионов рублей.