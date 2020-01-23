Депутаты проверили двор на Октябрьской, 3. Нарушений много!

Специалисты Управления административных округов города Мурманска совместно с народными избранниками продолжают плановые и внеплановые рейды по работе управляющих компаний.

Сегодня депутаты и представители администрации округа проверили двор у дома № 3 по улице Октябрьской. Во время рейда народные избранники зафиксировали сразу несколько нарушений.

Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы с вами видим, что здесь уборка выполняется крайне редко. На сегодняшний день большая колея и пройти - проехать очень сложно. На кровле мы видим наледь большую. В ближайшие дни, видимо, уборка не производилась. По этим нарушениям будут составлены акты».

Составленные во время проверки акты, направляют на административную комиссию, после чего принимаются меры воздействия. Также два раза в неделю в управлениях округов проводятся заседания оперативных штабов, на которые приглашают руководителей жилищных организаций.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Хочется отметить, что штраф накладывается на должностное лицо, на руководителя. Таким образом, штрафы не будут платиться из средств жильцов домов».

Если управляющая организация недобросовестно выполняет свои обязательства, граждане могут обратиться в жилищную инспекцию и прокуратуру.