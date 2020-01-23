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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.20 19:30

Депутаты проверили двор на Октябрьской, 3. Нарушений много!

Специалисты Управления административных округов города Мурманска совместно с народными избранниками продолжают плановые и внеплановые рейды по работе управляющих компаний.

Сегодня депутаты и представители администрации округа проверили двор у дома № 3 по улице Октябрьской. Во время рейда народные избранники зафиксировали сразу несколько нарушений.

Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы с вами видим, что здесь уборка выполняется крайне редко. На сегодняшний день большая колея и пройти - проехать очень сложно. На кровле мы видим наледь большую. В ближайшие дни, видимо, уборка не производилась. По этим нарушениям будут составлены акты».

Составленные во время проверки  акты, направляют на административную комиссию, после чего принимаются меры воздействия. Также два раза в неделю в управлениях округов проводятся заседания оперативных штабов, на которые приглашают руководителей жилищных организаций. 

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Хочется отметить, что штраф накладывается на должностное лицо, на руководителя. Таким образом, штрафы не будут платиться из средств жильцов домов».

Если управляющая организация недобросовестно выполняет свои обязательства, граждане могут обратиться в жилищную инспекцию и прокуратуру.

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Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
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