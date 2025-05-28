Депутаты проверили ход ремонтных работ в Гимназии №5 Мурманска

В рамках федеральной программы «Модернизации школьных систем образования» и стратегического плана «На Севере – жить!» в 2025 году будет капитально отремонтировано 12 школ Мурманской области.

Одним из объектов президентской программы по капитальному ремонту образовательных организаций стала Гимназия №5 города Мурманска. При создании дизайн-проекта обновления учитывались пожелания педагогов и родителей учеников, в частности, по сохранению исторического облика учреждения.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Здесь практически всё пространства будут преобразованы и обновлены. Важно, что в работе участвуют не только представители подрядной организации, но и родители контролируют этот процесс».

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Ко мне, как к депутату, поступает много обращений от родителей с просьбой сохранить исторический облик здания. Безусловно, пожелания родителей и учеников тоже учитываются при проведении капитальных ремонтов. Сегодня в гимназии пять мы проконтролируем ход ремонта с учётом пожеланий всех участников».

Помимо ремонта фасада здания будут отремонтированы учебные кабинеты, спортивный зал и столовая, комната детских инициатив. Заменены системы тепло, водоснабжения и водоотведения.

Ирина Лата, представитель родительского комитета Гимназии №5: «Обратила внимание на то, что места для раздевалок стало намного больше… Как театр начинается с вешалки, так и гимназия, наверно. Новый пол, новая электрика, больше света».

Ирина Каменская, директор МБОУ «Гимназия №5» г. Мурманска: «Детям нужны пространство и объём. Поэтому мы решили перенести раздевалку, а при входе сделать большую и хорошую зону для общения детей».

Мониторинговая группа убедилась в том, что ремонт в помещениях учебного заведения из графика не выбивается.

Максим Костин, директор подрядной организации: «Всё идёт по плану, все материалы закуплены, идём с опережением графика».

1 сентября гимназия уже в другом облике откроет свои двери для юных мурманчан. Обновленный вид также станет прекрасным подарком к юбилею учреждения, который она отметит в следующем году.