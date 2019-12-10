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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.19 19:30

Депутаты проверяют работу управляющих компаний

Как заставить управляющие компании работать ответственно и выполнять свои обязательства перед жильцами? В Мурманске регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды, представители управления округов и депутаты проверяют дворовые территории и указывают ответственным организациям на недочёты в работе. Сегодня комиссия проверила двор дома 3 26 по улице Сафонова в Мурманске.

За чистоту дворов отвечают управляющие компании. Они должны регулярно очищать от снега дворовую территорию, содержать в порядке дома. Но с этими задачами справляются не все.

«Данный двор у нас стоит в плане проверки исполнения ранее выдвинутого уведомления, - говорит Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКК и благоустройству администрации Ленинского округа. -  Сегодня можно видеть, что требования уведомления не выполнены. Есть нарушения и по содержанию придомовых территорий, и по содержанию выступающих элементов фасада, по расчистке подъездных путей, контейнерной площадки».

«Мы сегодня говорим о снеге, который не вывозится, - говорит Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. – В этом дворе серьёзные проблемы. Надо вырабатывать стратегию, потому что привычка работать в том режиме, в котором работали очень многие кампании предыдущие года, так дальше не пойдёт!».

В результате проверки были составлены акты, которые станут основанием для наказания жилищной компании «МурманЖилСервис». Всего за 2019 год специалисты провели 203 проверки, по результатам которых были составлены более 1000 актов. Управляющие компании оправдываются, что не успевают с очисткой территорий, потому что нет техники и не хватает рабочих. Но у депутатов на этот счёт своя позиция: «Мы живём на Севере и у нас снег всегда. В этом году больше - ранняя зима в ноябре месяце. В том году было меньше снега, но у нас ежегодно выпадают осадки в виде снега, поэтому управляющие компании заранее, при планировании своих финансовых средств, должны распределять их и трудовые ресурсы», - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска.

На сегодняшний день на безответственных руководителей управляющих компаний города Мурманска уже наложены штрафы на общую сумму, превышающую 6 миллионов рублей. Помимо регулярных плановых рейдов, комиссии внепланово проверяют коммунальщиков по жалобам горожан. Обратиться с жалобой можно в управление округов, ГЖИ и прокуратуру.

 

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