Депутаты работают над бюджетом 2020 года

В Мурманской областной Думе комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту сегодня обсудил проект бюджета на 2020 год.

Как прозвучало во время обсуждения, в новом году финансирование в сферах образования, науки, культуры и спорта увеличится из-за большого объёма задач, которые реализуются в нашем регионе. В Мурманской области возводятся несколько детских садов и школа на 1200 мест. Не прекращается работа по оснащению сельских спортзалов. В Апатитах, например, монтируют физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Мурманске - крытый каток. Сфера культуры тоже не обижена вниманием. «Продолжаем реконструкцию нашего драмтеатра и, я надеюсь, завершим её уже в следующем году, - сказала Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту. – Идёт реконструкция краеведческого музея в областном центре. В общем, движемся, что называется в направлении, как по капитальным ремонтам и реконструкциям, так и возведению новых объектов».

По словам заместителя министра финансов Мурманской области Анны Уваровой, государственная программа развития образования по сравнению с 2019 годом получит на 2,3 миллиарда рублей больше.