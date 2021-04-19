Депутаты работают над вопросами организации детского отдыха в 2021 году

В Мурманской областной Думе так же состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту. Депутаты рассмотрели вопросы внесения изменений в ряд законопроектов, а так же вопросы, связанные с организацией детского отдыха и планах работы комитета.

Одна из центральных тем заседания – обсуждение корректировок регионального закона «О библиотечном деле». Парламентарии рассмотрели и одобрили предложения по внесению изменении в части, касающейся государственного учёта книжных памятников. Документ рекомендован к принятию в первом чтении.

Не остались без внимания и вопросы, связанные с организацией детского отдыха в 2021 году – в настоящее время в реестре зарегистрировано 113 оздоровительных учреждений. Для юных северян уже приобретено 4750 путевок в Крым и Краснодарский край.