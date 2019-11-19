Депутаты распределили дополнительные 11 млрд рублей

Законопроект о бюджете на 2019 год, обеспечение тишины и покоя граждан, патентная система и налогообложение, и другие важные для региона вопросы парламентарии обсудили на заседании в Мурманской областной Думе.

Главный вопрос повестки заседания комитета областной думы – проект бюджета на год текущий, повод внести изменения в верстку весомы - доходы регионального бюджета в 2019 выросли на 11 миллиардов рублей.

«Порядка семи миллиардов – денежные средства дохода от прибыли крупных компаний, в основном это «Норникель» и «ФосАгро», - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. – А за счёт НДФЛ - порядка двух с лишним млрд рублей».

Теперь главная задача правильно ими распорядиться, учесть народным избранникам предстоит многое.

«С этих 11 с лишним миллиардов мы планируем, в первую очередь, закрыть выпадающие доходы ресурсоснабжающим организациям, это около 5,3 миллиарда, - сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Большая сумма денежных средств, мы пока уточняем бюджет по здравоохранению. Вы знаете, что поступали и 600 млн, и 300 млн на приобретение оборудования для наших медорганизаций».

Более 100 миллионов направят на погашение кредиторской задолженности медицинских организаций области, около 400 млн - на зарплату сотрудникам сферы здравоохранения. Часть средств отдадут органам местного самоуправления на погашение задолженностей и исполнение майских указов президента.

Не остались в стороне от обсуждения и другие вопросы.

«Мы рассматриваем вопросы, которые касаются бюджетного процесса, внесение изменений, чтобы межбюджетные отношения были прозрачными, начиная с бюджета области, заканчивая бюджетом муниципальных образований, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Важный вопрос будем рассматривать - закон о патентной системе. Над ним депутаты работают два месяца. Цель закона, чтобы во многих муниципалитетах появились новые виды услуг, предоставить людям возможность брать патент, работать без опаски».

Учитывая особые климатические условия Кольского Заполярья, в пересмотре нуждается и так называемый, закон о тишине. Поздний сход снега, низкие температуры и осадки зачастую сильно сокращают сезон строительных работ, работ по благоустройству, капитальному ремонту, в том числе автодорог. Рассматриваемый парламентариями законопроект призван увеличить разрешенное для такой деятельности время.