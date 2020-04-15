Депутаты рассматривают проекты законов, направленные на поддержку предпринимателей региона

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Парламентарии рассмотрели законы, которые предлагает правительство Мурманской области по поддержке предпринимательства.

Одно из основных предложений правительства - снижение налоговой ставки, а также снижение в два раза стоимости аренды нежилых помещений по патентной системе налогообложения. Говоря об оказании прямой финансовой помощи, предпринимателям дадут возможность получения антикризисных микрозаймов до 1 млн рублей под 1% годовых.

Максим Белов, депутат Мурманской областной думы: «Некоторые депутаты обеспокоены за состояние муниципальных и региональных бюджетов, я считаю, что это вторично. Первично - спасти тех людей и предпринимателей, которые сейчас в трудной ситуации из-за этого кризиса. Может быть, это не самые идеальные меры поддержки, но это то, что мы можем предложить».