Депутаты рассмотрели вопрос выкупа муниципального имущества

В ЗАТО Александровск состоялась первое в новом году заседание Совета депутатов. На повестке - ряд важных вопросов, прежде всего касающихся муниципальной недвижимости.

Первое после новогодних каникул заседание депутаты Александровска начали с утверждения плана работы на год. После народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов касающихся муниципального имущества, изменения в законе затронут арендаторов, которые хотят выкупить собственность у городских властей.

Юлия Короткова, директор МКУ «Служба муниципального имущества» ЗАТО Александровск: «Сегодня приняли решение о преимущественном праве трёх арендаторов».

Согласно документу преимущественное право выкупа имеет арендатор, у которого помещение было в пользовании не менее двух лет. По всем пунктам депутаты проголосовали единогласно.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Можно было бы в некоторых моментах более оперативно вопросы решать, но в споре рождается истина и каждое решение перед принятием должно быть тщательно продумано и взвешено».

Следующее заседание депутата большого ЗАТО планируют на середину февраля.