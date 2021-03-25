Депутаты ратуют за присвоение почётных званий городам и населенным пунктам, чья история связана с военной доблестью

В областной Думе состоялось очередное заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО. Депутаты подняли вопрос о присвоении населенным пунктам региона почётных званий.

Такая инициатива поступила от общественной организации «Содружество ветеранов подводников Гаджиево». Они предлагают разработать закон, согласно которому в регионе будет принято положение «О почётных званиях в Мурманской области». Речь идёт о городах и населенных пунктах, чья история связана с военной доблестью.

Депутаты такую идею одобрили и даже назвали почётные звания, которые могут быть присвоены населенным пунктам.

Михаил Ильиных, председатель комитета областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО: «Мы сейчас это обращение рассмотрим, я думаю, что мы пойдём на то, чтобы разработать региональный закон. Думаю, что и губернатор, и правительство Мурманской области нас в этом поддержат. А для патриотического и военно-патриотического воспитания нашей молодёжи это будет полезно».