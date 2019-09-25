Депутаты ратуют за увеличение финансирования программы ФКГС

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. На повестке дня 7 вопросов.

По словам председателя комитета, одна из самых актуальных тем - расширение программы «Формирование комфортной городской среды». Докладчик предложил увеличить финансирование проекта, чтобы в следующем году отремонтировать больше дворов. Второй ключевой момент встречи касается капитальных ремонтов домов. Народные избранники предлагают разрешить ТСЖ тратить средства, накопленные в фонде, на обновление подъездов. С инициативой изменить действующее законодательство парламентарии планируют обратиться в региональное правительство.