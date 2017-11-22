Депутаты решают, что продать из недвижимости, чтобы пополнить бюджет города

362 объекта города Мурманска вошли в план приватизации на ближайшие три год. Городские власти через аукцион пустят эти объекты недвижимости с молотка. Впрочем, профильному комитету горсовета ещё предстоит определить, что это за помещения и так ли необходимо их продавать.

Помимо блока вопросов, связанных с имущественными отношениями, участники комиссии по экономической политике и хозяйственной деятельности поговорили о работе оставшихся четверых муниципальных предприятий. Одно из таких - Центр временного содержания животных. Прибыли в казну он не приносит и, по предварительным данным, заканчивает текущий год с убытком. Впрочем, это не сулит ему закрытие, власти так же ищут средства на поддержку учреждения, которому необходимо установить крематорий.

Кроме этого, народные избранники обсудили план развития города в долгосрочной перспективе, документ включает строительство детских садов, школ, спортивных площадок и объектов культуры.

- Комиссии нужны для того, чтобы детально рассмотреть каждый вопрос, - отмечает важность своей работы Василий Вологдин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Если бы их не было, то мы бы значительное время тратили на проведение заседаний Совета депутатов, возможно, что и в рамках одного дня мы бы не успевали всё это рассмотреть.